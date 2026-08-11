Informations pratiques

Le Mesnil-Rouxelin

Atelier crochet

Le Mesnil-Rouxelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Que vous soyez curieux ou novice, cet atelier adapté à tous les niveaux vous permettra d’apprendre les bases du crochet et créer votre premier objet.

En petit groupe, dans une ambiance sereine et conviviale faites vos premiers pas au crochet.

Apprenez facilement à choisir les matières, les grosseurs de fil, la correspondance avec les tailles de crochet, montez votre première chainette et maitrisez les points de base.

Une fois les bases acquises, chaque séance vous permet de progresser à votre rythme avec des conseils personnalisés.

On abordera progressivement, le rond magique, la création en volume, les granny square, etc.

Les ateliers sont ouverts à tous, à partir de 10 ans environ et adapté aux personnes gauchères.

Tout le matériel est fourni.

Vous repartez avec les fiches explicatives et votre réalisation. .

Le Mesnil-Rouxelin 50000 Manche Normandie +33 6 36 94 09 15 atelier.crochet@outlook.com

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English : Atelier crochet

L’événement Atelier crochet Le Mesnil-Rouxelin a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô