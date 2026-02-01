Atelier crochet Morvilliers
Atelier crochet Morvilliers mardi 24 février 2026.
Atelier crochet
Médiathèque Morvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Envie de laisser parler votre créativité ? Rendez-vous à la médiathèque de Morvilliers pour une animation autour du crochet ! Réalisez la création de votre choix en crochet et laissez-vous guider par l’animatrice. Et si vous n’en avez jamais fait, pas de panique les initiations sont possibles !
L’atelier est ouvert aux adultes ainsi qu’aux enfants. Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .
Médiathèque Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 71 68 31 28
