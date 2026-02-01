Atelier crochet Morvilliers

Atelier crochet

Médiathèque Morvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Envie de laisser parler votre créativité ? Rendez-vous à la médiathèque de Morvilliers pour une animation autour du crochet ! Réalisez la création de votre choix en crochet et laissez-vous guider par l’animatrice. Et si vous n’en avez jamais fait, pas de panique les initiations sont possibles !

L’atelier est ouvert aux adultes ainsi qu’aux enfants. Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

Médiathèque Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 71 68 31 28

