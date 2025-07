Atelier crochet Association artichaut Moulins

Atelier crochet

Association artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-08 17:30:00

fin : 2025-07-15 20:00:00

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29

Association artichaut composée de 7 membres fondateurs.

Notre,but,mettre l’art,la culture et l’artisanat à la portée de tous le monde.

Association artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

English :

Association artichaut composed of 7 founding members.

Our aim is to make art, culture and crafts accessible to everyone.

German :

Artischockenverein bestehend aus 7 Gründungsmitgliedern.

Unser Ziel ist es, Kunst, Kultur und Kunsthandwerk für alle zugänglich zu machen.

Italiano :

L’associazione Artichaut è composta da 7 membri fondatori.

Il nostro obiettivo è rendere l’arte, la cultura e l’artigianato accessibili a tutti.

Espanol :

Asociación artichaut compuesta por 7 miembros fundadores.

Nuestro objetivo es poner el arte, la cultura y la artesanía al alcance de todos.

