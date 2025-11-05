ATELIER CROCHET NOËL Saint-Brevin-les-Pins
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-05 2025-11-19 2025-11-25 2025-12-03
Projet petits sujets pour le sapin
Durée 1h30 Tarif 28€ (fournitures incluses prêt du matériel)
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
