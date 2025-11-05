Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CROCHET NOËL Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER CROCHET NOËL Saint-Brevin-les-Pins mercredi 5 novembre 2025.

ATELIER CROCHET NOËL

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00

Date(s) :
2025-11-05 2025-11-19 2025-11-25 2025-12-03

Projet petits sujets pour le sapin
Durée 1h30 Tarif 28€ (fournitures incluses prêt du matériel)

​   .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26  contact@laiguilledespins.fr

