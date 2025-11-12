Atelier Crochet plaid hivernal ! Qualia le Loft Parthenay
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 EUR
Deux heures de détente pour apprendre à crocheter un plaid, autour d’un chocolat ou thé chaud. Possibilité de participer aux plusieurs ateliers de crochet. .
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54
