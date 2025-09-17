Atelier crochet Sainte-Pazanne

Atelier crochet Sainte-Pazanne mercredi 17 septembre 2025.

Atelier crochet

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers pour apprendre le crochet… vous en rêviez ? ça sera l’occasion de connaître tous les trucs et astuces pour débuter et vous lancer ensuite en autonomie.

Cet atelier a pour objectif le transmission du savoir.

atelier spécial débutant

réservation obligatoire par mail ou par téléphone

atelier proposé par Pierrette

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne is offering workshops to help you learn how to crochet… you’ve been dreaming of it? it’s the perfect opportunity to learn all the tips and tricks you need to get started and then work independently.

German :

Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne bietet Ihnen Workshops an, in denen Sie das Häkeln lernen können… Sie träumen davon? Das ist die Gelegenheit, alle Tricks und Kniffe kennenzulernen, um anzufangen und sich dann selbstständig zu machen.

Italiano :

La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne propone dei laboratori per imparare a lavorare all’uncinetto… se lo avete sempre sognato, questa è l’occasione perfetta per imparare tutti i trucchi e le astuzie necessarie per iniziare e poi lavorare da soli.

Espanol :

La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne ofrece talleres para aprender a hacer ganchillo… si sueña con ello, es la ocasión perfecta para aprender todos los trucos y consejos necesarios para iniciarse y luego trabajar por su cuenta.

