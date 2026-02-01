Atelier crochet Médiathèque Salins-les-Bains
Atelier crochet Médiathèque Salins-les-Bains samedi 14 février 2026.
Atelier crochet
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Spécial Saint Valentin
Crochetez une fleur éternelle pour la St Valentin !
Matériel non fourni, dépannage de crochet possible. Débutant·es bienvenu·es !
Vous crochetez déjà ? Vous êtes les bienvenu·es pour passer un moment convivial et crocheter en bonne compagnie !
sur inscription .
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
