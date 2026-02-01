Atelier crochet Médiathèque Salins-les-Bains

Atelier crochet

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Spécial Saint Valentin

Crochetez une fleur éternelle pour la St Valentin !

Matériel non fourni, dépannage de crochet possible. Débutant·es bienvenu·es !

Vous crochetez déjà ? Vous êtes les bienvenu·es pour passer un moment convivial et crocheter en bonne compagnie !

sur inscription .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

