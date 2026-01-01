Atelier crochet Vermenton
Atelier crochet Vermenton samedi 24 janvier 2026.
Atelier crochet
5 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
L’Assolid’R vous propose un atelier crochet. .
English : Atelier crochet
