ATELIER CROCHET Bibliothèque Villefort

ATELIER CROCHET

Bibliothèque 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

La Bibliothèque Municipale de Villefort propose un atelier crochet pour fabriquer des sapins de Noel . Un moment convivial pour tous les niveaux. Animation offerte à partir de 9 ans.

De 16h15 à 17h45

Nombre de places limitées. Inscription par mail !

Bibliothèque 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

English :

The Villefort Municipal Library offers a crochet workshop to make Christmas trees . A convivial moment for all levels. Free for ages 9 and up.

From 16h15 to 17h45

Limited number of places. Register by e-mail!

German :

Die Stadtbibliothek von Villefort bietet einen Häkelworkshop an, um Weihnachtsbäume herzustellen. Ein geselliger Moment für alle Niveaus. Ab 9 Jahren wird die Veranstaltung angeboten.

Von 16:15 bis 17:45 Uhr

Begrenzte Anzahl an Plätzen. Anmeldung per E-Mail!

Italiano :

La Biblioteca comunale di Villefort propone un laboratorio di uncinetto per realizzare alberi di Natale . Un momento conviviale per tutti i livelli. Gratuito per i bambini a partire dai 9 anni.

Dalle 16.15 alle 17.45

Numero di posti limitato. Iscrizioni via e-mail!

Espanol :

La Biblioteca Municipal de Villefort propone un taller de ganchillo para realizar árboles de Navidad . Un momento de convivencia para todos los niveles. Gratuito para niños a partir de 9 años.

De 16.15 a 17.45 h

Plazas limitadas. Inscripciones por correo electrónico

L’événement ATELIER CROCHET Villefort a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Mont Lozere