ATELIER CROCHET Bibliothèque Villefort
ATELIER CROCHET Bibliothèque Villefort mercredi 10 décembre 2025.
ATELIER CROCHET
Bibliothèque 19 Rue de l’Église Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
La Bibliothèque Municipale de Villefort propose un atelier crochet pour fabriquer des sapins de Noel . Un moment convivial pour tous les niveaux. Animation offerte à partir de 9 ans.
De 16h15 à 17h45
Nombre de places limitées. Inscription par mail !
Bibliothèque 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com
English :
The Villefort Municipal Library offers a crochet workshop to make Christmas trees . A convivial moment for all levels. Free for ages 9 and up.
From 16h15 to 17h45
Limited number of places. Register by e-mail!
German :
Die Stadtbibliothek von Villefort bietet einen Häkelworkshop an, um Weihnachtsbäume herzustellen. Ein geselliger Moment für alle Niveaus. Ab 9 Jahren wird die Veranstaltung angeboten.
Von 16:15 bis 17:45 Uhr
Begrenzte Anzahl an Plätzen. Anmeldung per E-Mail!
Italiano :
La Biblioteca comunale di Villefort propone un laboratorio di uncinetto per realizzare alberi di Natale . Un momento conviviale per tutti i livelli. Gratuito per i bambini a partire dai 9 anni.
Dalle 16.15 alle 17.45
Numero di posti limitato. Iscrizioni via e-mail!
Espanol :
La Biblioteca Municipal de Villefort propone un taller de ganchillo para realizar árboles de Navidad . Un momento de convivencia para todos los niveles. Gratuito para niños a partir de 9 años.
De 16.15 a 17.45 h
Plazas limitadas. Inscripciones por correo electrónico
L’événement ATELIER CROCHET Villefort a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Mont Lozere