ATELIER CROCHETS & CO Paulhan

ATELIER CROCHETS & CO

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-09 2026-04-16

Les ateliers participatifs de crochet sont ouverts à tous. Que vous soyez débutant ou expert, Odile se fait un plaisir de partager son savoir. Un véritable temps de convivialité !

Public Ado/Adulte. Gratuit.

Animé par Odile, bénévole.

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

Participatory crochet workshops are open to all. Whether you’re a beginner or an expert, Odile is happy to share her knowledge. A real time for conviviality!

Public Teens/Adults. Free admission.

Led by volunteer Odile.

