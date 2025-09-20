Atelier croisé films et dessins animés Médiathèque Lucie Aubrac Vénissieux

Atelier croisé films et dessins animés Samedi 20 septembre, 15h30 Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon

À partir de 10 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

écouvrez comment « regarder » un lieu : en comprendre sa construction, sa mémoire, ses transformations grâce à un atelier croisé entre film et dessins animés avec le réalisateur et l’auteur BD. À partir d’images documentaires, explorez ensemble la pratique du dessin comme une nouvelle manière de saisir l’espace urbain.

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

Gérald Siegl