Atelier croisé : rencontres autour des danses sociales afro-descendantes Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Atelier croisé : rencontres autour des danses sociales afro-descendantes Samedi 20 septembre, 14h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. Places limitées.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Rencontre artistique : danses afro-descendantes, swing et Lindy-hop

Cette rencontre propose une découverte des danses sociales afro-descendantes, du swing et du Lindy-hop, en présence des artistes Salia Sanou et Jean-Claude Régina.

L’atelier s’inscrit dans le cadre de l’événement 25 – Les chemins du vivant, porté par M28 – Terres de culture, en partenariat avec le Théâtre Molière Scène nationale → Sète archipel de Thau, Sète Up Swing et la Compagnie Mouvements perpétuels.

Un moment d’échange et de pratique ouvert à toutes et tous, autour du geste, du rythme et des racines de ces danses.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « email », « value »: « stephane.maisonneuve@saliasanou.net »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

