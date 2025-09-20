L’ÉVÉNEMENT 25 LES CHEMINS DU VIVANT ATELIER CROISÉ Sète
L’ÉVÉNEMENT 25 LES CHEMINS DU VIVANT ATELIER CROISÉ
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Rencontre artistique autour des danses sociales afro-descendantes, swing et Lindy-hop
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 reservation@tmsete.com
English :
Artistic encounter with Afro-descendant social dances, swing and Lindy-hop
German :
Künstlerische Begegnung rund um afro-deszendentale Gesellschaftstänze, Swing und Lindy-Hop
Italiano :
Incontro artistico basato su danze sociali afro-discendenti, swing e Lindy-hop
Espanol :
Encuentro artístico basado en los bailes sociales afrodescendientes, el swing y el Lindy-hop
