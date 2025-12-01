Atelier Croquis Ado-adultes BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Atelier Croquis Ado-adultes

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

Atelier animé

Dans le cadre de l’exposition de croquis de voyage

Des Mauges aux Ecrins du 12 au 28 décembre

je propose un atelier croquis pour les ados et adultes

Dessines les paysages des Mauges aux Ecrins .

La montagne, les bords de Loire, les oiseaux…

A l’aquarelle ou au crayon, feutres…

Samedi 27 décembre de 14h à 16h.

Gratuit. A partir de 14 ans.

15 places disponibles, réservation souhaitée.

Salle Renée Plard à la Loge. .

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 49 16 30 dilelaura@gmail.com

