ATELIER CROQUIS D’ARCHITECTURE Le Pompidou

Village Le Pompidou Lozère

Aurélie Tièche vous propose un atelier croquis d’architecture, à la découverte du village. Sur inscription, petit groupe de 6 personnes, dès 12 ans. Matériel fourni.

Dans le cadre des 33èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, Aurélie Tièche vous propose un atelier croquis d’architecture, à la découverte du village.

Sur inscription (petit groupe de 6 personnes) au 06.51.00.92.18, dès 12 ans, sur la place du village. Matériel fourni. .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 51 00 92 18

English :

Aurélie Tièche offers an architectural sketching workshop, exploring the village. Registration required, small group of 6, aged 12 and over. Materials supplied.

German :

Aurélie Tièche bietet Ihnen einen Workshop Architekturskizzen an, bei dem Sie das Dorf entdecken. Nach Anmeldung, kleine Gruppe von 6 Personen, ab 12 Jahren. Material wird bereitgestellt.

Italiano :

Aurélie Tièche propone un laboratorio di disegno architettonico alla scoperta del villaggio. Iscrizione obbligatoria, piccolo gruppo di 6 persone, dai 12 anni in su. Materiale fornito.

Espanol :

Aurélie Tièche ofrece un taller de esbozos arquitectónicos, explorando el pueblo. Inscripción previa, grupo reducido de 6 personas a partir de 12 años. Materiales proporcionados.

