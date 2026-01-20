Atelier croquis dibar Rennes
Atelier croquis dibar Rennes samedi 14 février 2026.
Atelier croquis dibar Rennes Samedi 14 février, 16h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription – 10€, tarif Sortir ! 4€
Venez vous initier au dessin d’observation !
Observer ce qui nous entoure : accompagné du dessinateur Ismaël Hadour, venez vous initier au croquis (bâtiment, objets, corps…) dans cet atelier convivial.
À partir de 12 ans – Matériel fourni
Bistro Dibar, place Thérèse Pierre, Rennes – Métro Jacques Cartier, bus ligne C3
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00
1
https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-croquis
dibar place thérèse pierre Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine