Atelier « Croquis du Palais : dessiner l’architecture médiévale » Le Palais Poitiers

Atelier « Croquis du Palais : dessiner l’architecture médiévale » Le Palais Poitiers lundi 20 octobre 2025.

Atelier « Croquis du Palais : dessiner l’architecture médiévale » Lundi 20 octobre, 11h00, 14h00 Le Palais Vienne

Sur réservation. Public : adolescents de 13 à 17 ans. Tarif : 12 € par personne. Durée : 4 heures. Matériel fourni. Pique-nique possible sur place pour un moment convivial pendant la pause déjeuner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T11:00:00 – 2025-10-20T13:00:00

Fin : 2025-10-20T14:00:00 – 2025-10-20T16:00:00

✏️ Atelier de dessin architectural au Palais

Plongez dans l’art du dessin d’architecture en observant l’un des trésors du Palais : le célèbre mur sud de la Grande Salle, orné de trois majestueuses cheminées, quatre statues et de centaines de détails sculptés datant du XIVᵉ siècle.

Atelier animé par Rémi Cochin

Artiste, dessinateur et maquettiste d’architecture

Le Palais 10 place Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 http://poitiers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0675321664 »}, {« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}] Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au XIXe siècle. Après avoir été lieu du pouvoir, ducal et royal, puis palais de justice, il entre aujourd’hui dans une nouvelle ère dédiée à la rencontre entre les habitantes et habitants et à la valorisation de projets culturels, citoyens et scientifiques en lien avec les acteurs du territoire. Il est aussi un lieu en devenir dont la réhabilitation offre une belle opportunité pour imaginer un nouveau cœur de ville autour du Palais, à travers de nouveaux usages et de nouvelles habitudes de circulation.

Journées nationales de l’architecture

©Rémi Cochin