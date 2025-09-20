Atelier croquis et aquarelle La Prée, Saint-Rémy-la-Varenne – 49250 Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance

Atelier croquis et aquarelle Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 La Prée, Saint-Rémy-la-Varenne – 49250 Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Gratuit – sur inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Amateurs de dessin et d’aquarelle, découvrez du bout de votre pinceau la nature et la Loire.

Installez-vous, observez et dessinez la biodiversité qui vous entoure.

L’illustratrice Laura Dilé vous accompagne pour réaliser vos croquis et vos aquarelles des paysages de Saint-Rémy-la-Varenne.

Ateliers sur inscription, pour une session à 10h ou à 14h.

Prévoir siège, coussin ou tapis pour s’asseoir en extérieur. Vous pouvez apporter votre matériel.

Laura Dilé

Samedi 20 septembre – 10h : Rendez-vous à la Prée (parking du pont) à Saint-Rémy-la-Varenne

Samedi 20 septembre – 14h : Rendez-vous à la Prée (parking du pont) à Saint-Rémy-la-Varenne

2 heures

Pour les ados (à partir de 14 ans) et adultes – Inscription auprès de la bibliothèque :

07 72 55 50 00 / 02 41 78 75 23 ou mediatheque@brissacloireaubance.fr

