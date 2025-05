Atelier croquis et promenade – Salle Jules FERRY Lauzun, 1 juin 2025 10:00, Lauzun.

Lot-et-Garonne

Atelier croquis et promenade Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 13:00:00

Date(s) :

2025-06-01

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier croquis et promenade. Durant une promenade autour du village, apprenez à dessiner les étonnantes fenêtres, portes, rues anciennes et vues au fur et à mesure. Au retour, gâteau et rafraichissements matinaux. Tout le matériel est fourni. Sur réservation. .

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier croquis et promenade

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to a sketching and walking workshop. During a walk around the village, learn to draw the amazing windows, doors, old streets and views as you go. All materials provided. Reservations required.

German : Atelier croquis et promenade

Der Verein Lauzun: Ateliers, Création, Découverte lädt Sie zu einem Skizzen- und Spaziergangsworkshop ein. Während eines Spaziergangs rund um das Dorf lernen Sie, die erstaunlichen Fenster, Türen, alten Straßen und Ansichten nach und nach zu zeichnen. Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

L’associazione Lauzun Ateliers, Création, Découverte vi invita a partecipare a un workshop di disegno e passeggiata. Durante una passeggiata per il villaggio, imparerete a disegnare le straordinarie finestre, le porte, le vecchie strade e i panorami. Tutti i materiali sono forniti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier croquis et promenade

La asociación Lauzun Ateliers, Création, Découverte le invita a un taller de dibujo y paseo. Durante un paseo por el pueblo, aprenda a dibujar las sorprendentes ventanas, puertas, calles antiguas y vistas sobre la marcha. Todos los materiales están incluidos. Es necesario reservar.

