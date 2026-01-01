Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron
Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron jeudi 22 janvier 2026.
Atelier croquis
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Début : 2026-01-22 14:00:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
2026-01-22
Venez expérimenter le croquis d’après nature à la médiathèque en vue de se préparer à des balades-croquis au printemps, avec Thierry Atry 06 72 04 89 10.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
English :
Come and try your hand at life sketching at the media library, in preparation for balades-croquis in the spring, with Thierry Atry 06 72 04 89 10.
