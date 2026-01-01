Atelier croquis Place du Vieux Château Montbron

Atelier croquis

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22 16:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Venez expérimenter le croquis d’après nature à la médiathèque en vue de se préparer à des balades-croquis au printemps, avec Thierry Atry 06 72 04 89 10.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your hand at life sketching at the media library, in preparation for balades-croquis in the spring, with Thierry Atry 06 72 04 89 10.

L’événement Atelier croquis Montbron a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord