Atelier croquis : tous à poils et à plumes au muséum Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) Troyes

Atelier croquis : tous à poils et à plumes au muséum Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) Aube

Atelier en continu.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Observez les animaux du musée et laissez-vous guider par Mathias… Voilà, vous savez croquer !

Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) 1 rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ À deux pas de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée au début du Moyen Âge et reconstruite par la suite, abrite aujourd’hui le Musée des beaux-arts, d’archéologie et le Muséum. Le musée retrace l’histoire régionale, du Paléolithique au Haut Moyen Âge, avec des pièces remarquables comme la tombe à char de Bouranton ou l’Apollon de Vaupoisson. Le Muséum, unique en Champagne-Ardenne, présente une grande diversité d’espèces locales et exotiques. Le parcours des beaux-arts dévoile près de 300 œuvres du Moyen Âge au XIXeme siècle, dont des chefs-d’œuvre de Giotto, Rubens, Fragonard ou Corot. Le site est classé monument historique depuis 1963. Entrée par le jardin.

