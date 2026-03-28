Atelier Croquis urbain Dialogues beaux arts Brest
Atelier Croquis urbain Dialogues beaux arts Brest samedi 11 avril 2026.
Atelier Croquis urbain
Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Animé par Thierry Le Pouliquen
Envie de dessiner comme un pro ?
Explorez les différentes possibilités du crayon encre noire et apprenez à l’utiliser à travers divers exercices pratiques de dessin associé à l’aquarelle.
Vous mettrez ensuite vos nouvelles compétences en œuvre en réalisant un paysage urbain, où je vous accompagnerai de A à Z.
Informations pratiques
Matériel fourni, vous pouvez bien sûr apporter votre aquarelle et vos pinceaux pour encore plus de conseils personnalisés.
Pour les ados et adultes
Payant
Sur inscription .
Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English : Atelier Croquis urbain
L’événement Atelier Croquis urbain Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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