Atelier Croquis urbain Dialogues beaux arts Brest

Atelier Croquis urbain

Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Animé par Thierry Le Pouliquen

Envie de dessiner comme un pro ?

Explorez les différentes possibilités du crayon encre noire et apprenez à l’utiliser à travers divers exercices pratiques de dessin associé à l’aquarelle.

Vous mettrez ensuite vos nouvelles compétences en œuvre en réalisant un paysage urbain, où je vous accompagnerai de A à Z.

Informations pratiques

Matériel fourni, vous pouvez bien sûr apporter votre aquarelle et vos pinceaux pour encore plus de conseils personnalisés.

Pour les ados et adultes

Payant

Sur inscription .

Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English : Atelier Croquis urbain

L’événement Atelier Croquis urbain Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue