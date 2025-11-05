Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier croquis,dessin d’observation et perspective atmosphérique avec Driss Association Artichaut Moulins

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 20 EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-17 21:00:00

Date(s) :
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-15 2025-11-17 2025-11-22 2025-11-24 2025-11-29

Association artichaut,art,culture et artisanat.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

English :

Association artichaut, art, culture and crafts.

German :

Verein Artischocke,Kunst,Kultur und Kunsthandwerk.

Italiano :

Associazione del carciofo, arte, cultura e artigianato.

Espanol :

Asociación de la alcachofa, arte, cultura y artesanía.

L’événement Atelier croquis,dessin d’observation et perspective atmosphérique avec Driss Moulins a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région