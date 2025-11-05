Atelier croquis,dessin d’observation et perspective atmosphérique avec Driss Association Artichaut Moulins
Atelier croquis,dessin d’observation et perspective atmosphérique avec Driss
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 20 EUR
Tarif réduit
adhérents
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-17 21:00:00
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-15 2025-11-17 2025-11-22 2025-11-24 2025-11-29
Association artichaut,art,culture et artisanat.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Association artichaut, art, culture and crafts.
German :
Verein Artischocke,Kunst,Kultur und Kunsthandwerk.
Italiano :
Associazione del carciofo, arte, cultura e artigianato.
Espanol :
Asociación de la alcachofa, arte, cultura y artesanía.
