Atelier croquons le beffroi Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau

Durée 1h30. Places limitées à 15. Le matériel de dessin est fourni. Possibilité de repli à l’abri en cas d’intempéries.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Avant une période de travaux qui cacheront le beffroi, prenons le temps de dessiner ce pan emblématique de la Ville-Close, de façon traditionnelle ou moins conventionnelle. L’animation est accessible à tous les niveaux de pratique artistique, à partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés).

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/37/ »}]

