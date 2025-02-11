Atelier Crusine Pâtisserie La P’tite Friperie La Roche-Posay

La P’tite Friperie 10 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-02-11

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-02-11 2025-03-18 2025-04-15 2025-05-13 2025-06-10 2025-07-08 2025-09-16 2025-10-14 2025-12-09

Lors de cet atelier vous découvrirez l’alimentation vivante et ses bienfaits à travers 2 recettes de pâtisserie crue. Ainsi que les conseils et astuces d’Elen , Naturopathe et praticienne en Hygiène de vie. Réservation obligatoire au 07 89 84 53 02 .

La P’tite Friperie 10 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 84 53 02

