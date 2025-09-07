Atelier cueillette & bouquet Croix

Atelier cueillette & bouquet Croix dimanche 7 septembre 2025.

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-09-07 09:00:00

2025-09-07

On vous propose de découvrir la ferme florale Lumbricina, nouvellement créée selon les valeurs du slow flower. Carine Lambert vous présentera sa petite exploitation de fleurs en circuit court ainsi que les fleurs du moment que vous pourrez cueillir (une vingtaine de tiges environ). Place ensuite à la confection de votre bouquet grâce aux conseils techniques de notre exploitante.

A partir de 8 ans. Prévoir un seau pour repartir avec votre bouquet, des chaussures fermées. Avoir une bonne condition physique pour rester debout et en extérieur longtemps. Atelier assuré à partir de 4 participants, inscription avant le 5/09. .

Croix 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

