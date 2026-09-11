Atelier cueillette / cuisine Bibliothèque Luneray

Informations pratiques

Luneray

Atelier cueillette / cuisine

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La bibliothèque de Luneray vous propose une sortie nature pour cueillir et cuisiner la plante sauvage !

Un atelier animé par Alice Schyler Mallet.

(à partir de 6 ans) .

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr

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English : Atelier cueillette / cuisine

L’événement Atelier cueillette / cuisine Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux