Atelier cueillette / cuisine Bibliothèque Luneray
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Atelier cueillette / cuisine
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
La bibliothèque de Luneray vous propose une sortie nature pour cueillir et cuisiner la plante sauvage !
Un atelier animé par Alice Schyler Mallet.
(à partir de 6 ans) .
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr
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English : Atelier cueillette / cuisine
L’événement Atelier cueillette / cuisine Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux