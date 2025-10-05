Atelier Cueillette & cuisine sauvage Saveurs d’octobre Saint-Lyphard

Atelier Cueillette & cuisine sauvage Saveurs d’octobre

512 La Butte de Bombardant Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-30 12:30:00

2025-10-05 2025-10-30

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Entre sel et tourbe vous propose un Atelier « Cueillette & cuisine sauvage ».

Atelier « Cueillette & cuisine sauvage »

Venez à la découverte des plantes sauvages et comestibles le temps d’une matinée, vous apprendrez à les reconnaître, les cueillir et les cuisiner pour ensuite déguster, ensemble lors d’un moment convivial, les préparations réalisées.

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès d’Entre sel et tourbe.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

+33 6 18 47 03 93 entreselettourbe@gmail.com

