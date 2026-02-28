Atelier cueillette et cuisine Découverte des Algues Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou

Atelier cueillette et cuisine Découverte des Algues

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04 21:00:00

2026-04-04 2026-04-19

Le temps d’une journée, prenez une pause sensorielle, gustative, et portez un regard bienveillant sur la nature environnante, lors d’une initiation autour du végétal.

Quoi de mieux qu’une sortie à marée basse pour reconnaître les végétaux du bord de mer ?

Cette sortie sera suivie d’un atelier culinaire dans la cuisine de l’Écocentre, vous permettant de découvrir les vertus bienfaisantes des végétaux et de les savourer lors d’un repas partagé le soir !

Vous utiliserez des ingrédients frais, locaux et issus de l’agriculture biologique. Nous aborderons les thématiques d’alimentation équilibrée végétarienne, de permaculture, de jardinage et d’écologie.

Un livret des recettes d’algues vous sera remis à l’issue de l’atelier.

AU PROGRAMME

RDV à 13h30 à Landrellec

Sortie algues

Retour à l’Écocentre

Atelier culinaire

Dîner à 19h .

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46

