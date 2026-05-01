Sainte-Honorine-du-Fay

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage

10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay 24 mai 9h30 à 14h30 .

10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr

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English : Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage

Gathering and Wild Cuisine Workshop Sainte Honorine du Fay

L’événement Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme