Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 10 Route de Vacognes

Ville : 14210 Sainte-Honorine-du-Fay

Département : Calvados

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Sainte-Honorine-du-Fay

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage

10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay
Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay 24 mai 9h30 à 14h30   .

10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32  lamarmitenature@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage

Gathering and Wild Cuisine Workshop Sainte Honorine du Fay

L’événement Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme

À voir aussi à Sainte-Honorine-du-Fay (Calvados)