Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay
Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay dimanche 24 mai 2026.
Sainte-Honorine-du-Fay
Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage
10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 14:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay
Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte Honorine du Fay 24 mai 9h30 à 14h30 .
10 Route de Vacognes Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr
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English : Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage
Gathering and Wild Cuisine Workshop Sainte Honorine du Fay
L’événement Atelier Cueillette et Cuisine Sauvage Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme
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