Atelier cueillettes de bourgeons et fabrication de macérats, 5 Kermoban, 56250 La Vraie-Croix, France, La Vraie-Croix

Atelier cueillettes de bourgeons et fabrication de macérats 9 – 25 mars 5 Kermoban, 56250 La Vraie-Croix, France Morbihan
Tarifs : Atelier gemmothérapie 50€
Début : 2026-03-09T11:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00
Atelier d’initiation de gemmothérapie avec fabrication d’un macérat de bourgeons :
– histoire et intérêts de la gemmothérapie
– balade reconnaissance des arbres à l’aide des bourgeons et observation des stades optimum de cueillettes des bourgeons
– réalisation d’un macérat de bourgeons (exemple : macérat de bourgeons de figuier aux vertus régulatrices du système nerveux, intéressant pour lutter contre le stress, la boulimie émotionnelle et divers troubles digestifs…).
Vous repartez avec un document et un macérat de bourgeons.
Lieu : 5 Kermoban 56250 La Vraie-Croix
Durée : 5h00
Activité organisée par Frédérique – Animatrice nature formée en herboristerie et cuisine sauvage
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-cueillettes-de-bourgeons-et-fabrication-de-macerats-8082
5 Kermoban, 56250 La Vraie-Croix, France
