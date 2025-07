Atelier cuir (6-12 ans) Maison de la Hague La Hague

Atelier cuir (6-12 ans) Maison de la Hague La Hague jeudi 10 juillet 2025.

Atelier cuir (6-12 ans)

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 15:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Venez vous initier aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels et repartez avec votre objet personnalisé.

Venez vous initier aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels et repartez avec votre objet personnalisé. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

English : Atelier cuir (6-12 ans)

Come and try your hand at different leatherworking techniques, using professional tools, and leave with your very own personalized object.

German :

Lernen Sie die verschiedenen Techniken der Lederverarbeitung mithilfe von professionellen Werkzeugen kennen und nehmen Sie Ihr persönliches Objekt mit nach Hause.

Italiano :

Venite a cimentarvi in diverse tecniche di lavorazione della pelle con strumenti professionali e lasciate il vostro oggetto personalizzato.

Espanol :

Venga a probar diferentes técnicas de trabajo de la piel con herramientas profesionales y llévese su propio objeto personalizado.

L’événement Atelier cuir (6-12 ans) La Hague a été mis à jour le 2025-06-26 par Attitude Manche