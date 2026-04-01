Atelier Cuir à partir de 5 ans Route de feuguerolles Vieux
Atelier Cuir à partir de 5 ans Route de feuguerolles Vieux jeudi 16 avril 2026.
Atelier Cuir à partir de 5 ans
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Accompagnés d’un maroquinière, petits et grands découvrent comment les Romains travaillaient le cuir. Chacun fabrique sa bourse en cuir, authentique porte-monnaie romain !
Accompagnés d’un maroquinière, petits et grands découvrent comment les Romains travaillaient le cuir. Chacun fabrique sa bourse en cuir, authentique porte-monnaie romain !
Infos pratiques:
– Durée 2h00
– inscription obligatoire accompagnateur obligatoire
10€ pour les adultes réalisant leur bourse 7€ pour les enfants entrée du musée uniquement pour les adultes accompagnateur .
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Atelier Cuir à partir de 5 ans
Accompanied by a leather worker, young and old alike can discover how the Romans worked with leather. Everyone can make their own leather purse, an authentic Roman wallet!
L’événement Atelier Cuir à partir de 5 ans Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité