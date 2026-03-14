Atelier cuir Office de Tourisme Chalon-sur-Saône

Atelier cuir

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-04-08 2026-08-26

Plongez dans l’univers de l’artisanat et découvrez le travail du cuir lors d’un atelier animé par Blandine Senneville, maroquinière.

Au cours de ce moment créatif, vous apprendrez à manipuler et travailler le cuir pour réaliser votre propre petit objet. Blandine vous guidera pas à pas et partagera son savoir-faire artisanal ainsi que quelques secrets de fabrication.

Une belle occasion de découvrir une matière noble et de créer un objet unique, fait de vos propres mains.

A partir de 9 ans. .

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Atelier cuir

L’événement Atelier cuir Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I