Atelier cuir Office de Tourisme Chalon-sur-Saône
Atelier cuir Office de Tourisme Chalon-sur-Saône mercredi 8 avril 2026.
Atelier cuir
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-04-08 2026-08-26
Plongez dans l’univers de l’artisanat et découvrez le travail du cuir lors d’un atelier animé par Blandine Senneville, maroquinière.
Au cours de ce moment créatif, vous apprendrez à manipuler et travailler le cuir pour réaliser votre propre petit objet. Blandine vous guidera pas à pas et partagera son savoir-faire artisanal ainsi que quelques secrets de fabrication.
Une belle occasion de découvrir une matière noble et de créer un objet unique, fait de vos propres mains.
A partir de 9 ans. .
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Atelier cuir
L’événement Atelier cuir Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I