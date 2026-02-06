Atelier cuir création de sac Kozhha Maroquinerie Atelier Kozhha Maroquinerie Nexon

Atelier cuir création de sac Kozhha Maroquinerie samedi 21 février 2026.

Atelier Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon Haute-Vienne

Tarif : 175 – 175 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21
2026-02-21

Lors de cet atelier à la journée, je vous propose une immersion dans la maroquinerie artisanale, en petit groupe (3 à 4 personnes max), pour créer votre sac en cuir, entièrement à la main. Deux projets au choix sac banane ou sac cabas.   .

atelierkozhha@gmail.com

