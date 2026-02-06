Atelier cuir création de sac Kozhha Maroquinerie Atelier Kozhha Maroquinerie Nexon
Atelier Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon Haute-Vienne
Lors de cet atelier à la journée, je vous propose une immersion dans la maroquinerie artisanale, en petit groupe (3 à 4 personnes max), pour créer votre sac en cuir, entièrement à la main. Deux projets au choix sac banane ou sac cabas. .
Atelier Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine atelierkozhha@gmail.com
