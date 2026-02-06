Atelier cuir création libre Kozhha Maroquinerie Atelier Kozhha Maroquinerie Nexon

Atelier cuir création libre Kozhha Maroquinerie Atelier Kozhha Maroquinerie Nexon mercredi 18 février 2026.

Atelier Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon Haute-Vienne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : 2026-02-18
2026-02-18

Pendant 3 heures, je vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’une petite pièce de maroquinerie, selon vos envies et votre niveau. Chaque participant.e choisit son projet parmi une sélection de créations accessibles porte-cartes, petite pochette, porte clés, bijoux en cuir.   .

Atelier Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   atelierkozhha@gmail.com

