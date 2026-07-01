Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin
mercredi 22 juillet 2026 · Nanteuil-le-Haudouin
Informations pratiques
Nanteuil-le-Haudouin
Atelier cuisine ️
7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.
Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’un taboulé, d’une tarte tomate-comté et de fruits de saison.
Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.
Tarif 3 € par personne
(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)
⚠️ Inscription et règlement avant le 20 juillet 2026.
Renseignements et réservations
03 44 88 37 90
06 81 29 55 68
Informations pratiques
️ mercredi 22 juillet 2026
10h 12h
Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité !
Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.
Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’un taboulé, d’une tarte tomate-comté et de fruits de saison.
Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.
Tarif 3 € par personne
(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)
⚠️ Inscription et règlement avant le 20 juillet 2026.
Renseignements et réservations
03 44 88 37 90
06 81 29 55 68
Informations pratiques
️ mercredi 22 juillet 2026
10h 12h
Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité ! .
7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France accueil@cspv.fr
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English :
The Les Portes du Valois Sociocultural Center invites you to participate in a cooking workshop centered on good food and sharing.
Join us from 10 a.m. to 12 p.m. in the Activity Room, locatedat 14 Rue Beauregard in Nanteuil-le-Haudouin, to prepare together a delicious summer menu featuring tabbouleh, a tomato-Comté tart, and seasonal fruit.
Open to everyone, this workshop is an opportunity to share cooking tips, cook in a friendly atmosphere, and leave with new ideas to treat family and friends.
Price: 3 ? per person
(1 ? for members of the community grocery store, excluding the 12 ? membership fee)
?? Registration and payment must be made by July 20, 2026.
Information and reservations:
? 03 44 88 37 90
? 06 81 29 55 68
Practical information:
?? Wednesday, July 22, 2026
? 10 a.m. 12 p.m.
? Activity Room, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Come cook, share, and enjoy a warm, relaxed moment together! ???
L’événement Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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