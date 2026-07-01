Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin
mercredi 19 août 2026 · Nanteuil-le-Haudouin
Informations pratiques
Nanteuil-le-Haudouin
Atelier cuisine ️
14 Rue Beauregard Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.
Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’une salade de lentilles, pomme, feta et d’un sorbet exotique.
Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.
Tarif 3 € par personne
(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)
⚠️ Inscription et règlement avant le 17 août 2026.
Renseignements et réservations
03 44 88 37 90
06 81 29 55 68
Informations pratiques
️ mercredi 19 août 2026
10h 12h
Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité !
Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.
Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’une salade de lentilles, pomme, feta et d’un sorbet exotique.
Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.
Tarif 3 € par personne
(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)
⚠️ Inscription et règlement avant le 17 août 2026.
Renseignements et réservations
03 44 88 37 90
06 81 29 55 68
Informations pratiques
️ mercredi 19 août 2026
10h 12h
Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité ! .
14 Rue Beauregard Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France accueil@cspv.fr
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English :
The Les Portes du Valois Sociocultural Center invites you to participate in a cooking workshop focused on good food and sharing.
Join us from 10 a.m. to 12 p.m. in the Activity Room, locatedat 14 Rue Beauregard in Nanteuil-le-Haudouin, to prepare together a delicious summer menu featuring a lentil, apple, and feta salad and an exotic sorbet.
Open to everyone, this workshop is an opportunity to share cooking tips, cook in a friendly atmosphere, and leave with new ideas to treat your family and friends.
Price: 3 ? per person
(1 ? for users of the solidarity grocery store, excluding the 12 ? membership fee)
?? Registration and payment must be made by August 17, 2026.
Information and reservations:
? 03 44 88 37 90
? 06 81 29 55 68
Practical information:
?? Wednesday, August 19, 2026
? 10 a.m. 12 p.m.
? Activity Room, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin
Come cook, share, and enjoy a warm, simple moment together! ???
L’événement Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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