‍ Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin

Informations pratiques

Nanteuil-le-Haudouin

‍ Atelier cuisine ️

14 Rue Beauregard Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.

Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’une salade de lentilles, pomme, feta et d’un sorbet exotique.

Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.

Tarif 3 € par personne

(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)

⚠️ Inscription et règlement avant le 17 août 2026.

Renseignements et réservations

03 44 88 37 90

06 81 29 55 68

Informations pratiques

️ mercredi 19 août 2026

10h 12h

Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin

Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité !

Le Centre Socioculturel Les Portes du Valois vous invite à participer à un atelier cuisine placé sous le signe de la gourmandise et du partage.

Rendez-vous de 10h à 12h à la Salle d’activités, située au 14 rue Beauregard à Nanteuil-le-Haudouin, pour préparer ensemble un délicieux menu estival composé d’une salade de lentilles, pomme, feta et d’un sorbet exotique.

Ouvert à tous, cet atelier est l’occasion d’échanger des astuces culinaires, de cuisiner dans une ambiance conviviale et de repartir avec de nouvelles idées pour régaler famille et amis.

Tarif 3 € par personne

(1 € pour les usagers de l’épicerie solidaire hors adhésion de 12 €)

⚠️ Inscription et règlement avant le 17 août 2026.

Renseignements et réservations

03 44 88 37 90

06 81 29 55 68

Informations pratiques

️ mercredi 19 août 2026

10h 12h

Salle d’activités, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin

Venez cuisiner, partager et savourer un moment chaleureux en toute simplicité ! .

14 Rue Beauregard Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France accueil@cspv.fr

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English :

The Les Portes du Valois Sociocultural Center invites you to participate in a cooking workshop focused on good food and sharing.

Join us from 10 a.m. to 12 p.m. in the Activity Room, locatedat 14 Rue Beauregard in Nanteuil-le-Haudouin, to prepare together a delicious summer menu featuring a lentil, apple, and feta salad and an exotic sorbet.

Open to everyone, this workshop is an opportunity to share cooking tips, cook in a friendly atmosphere, and leave with new ideas to treat your family and friends.

Price: 3 ? per person

(1 ? for users of the solidarity grocery store, excluding the 12 ? membership fee)

?? Registration and payment must be made by August 17, 2026.

Information and reservations:

? 03 44 88 37 90

? 06 81 29 55 68

Practical information:

?? Wednesday, August 19, 2026

? 10 a.m. 12 p.m.

? Activity Room, 14 rue Beauregard, Nanteuil-le-Haudouin

Come cook, share, and enjoy a warm, simple moment together! ???

L’événement ‍ Atelier cuisine ️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois