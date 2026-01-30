Atelier cuisine à Fénéry Salle des fêtes Fénery

Atelier cuisine à Fénéry

Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

L’Arpentèle et le KFN’Rit s’associent pour vous proposer un atelier cuisine, entrée, plat, dessert.

On saisit cette matinée pour jouer les chefs cuistots, avant de savourer ensemble notre festin culinaire.

Ouvert à tous, en famille, entre amis, entre voisins,…

Sur inscription. .

Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine à Fénéry

L’événement Atelier cuisine à Fénéry Fénery a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine