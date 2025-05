Atelier cuisine à Figeac: burgers et frites maison ! – Centre social Figeac, 15 mai 2025 10:00, Figeac.

Lot

Atelier cuisine à Figeac: burgers et frites maison ! Centre social 3 Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-05-15 10:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Le centre social a le plaisir de vous inviter à leur prochain atelier cuisine !

Au menu burgers et frites maison ! Un moment convivial pour cuisiner ensemble et se régaler.

Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire !

À très bientôt en cuisine !

Centre social 3 Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

English :

The social center is pleased to invite you to its next cooking workshop!

On the menu: burgers and home fries! A convivial opportunity to cook together and enjoy a delicious meal.

Places are limited, so don’t delay!

See you in the kitchen!

German :

Das Sozialzentrum freut sich, Sie zu ihrem nächsten Kochworkshop einzuladen!

Auf dem Menü stehen Burger und selbstgemachte Pommes frites! Ein geselliger Moment, um gemeinsam zu kochen und zu schlemmen.

Die Plätze sind begrenzt, also zögern Sie nicht, sich anzumelden!

Bis bald in der Küche!

Italiano :

Il centro sociale è lieto di invitarvi al prossimo laboratorio di cucina!

Il menu: hamburger e patatine fritte! Un modo divertente per cucinare insieme e gustare un pasto delizioso.

I posti sono limitati, quindi non tardate a iscrivervi!

Ci vediamo in cucina!

Espanol :

El centro social tiene el placer de invitarle a su próximo taller de cocina

El menú: hamburguesas y patatas fritas caseras Es una forma divertida de cocinar juntos y disfrutar de una deliciosa comida.

Las plazas son limitadas, así que no tardes en apuntarte

¡Nos vemos en la cocina!

L’événement Atelier cuisine à Figeac: burgers et frites maison ! Figeac a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Figeac