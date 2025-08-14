Atelier cuisine à Figeac: soupe au pistou maison ! Figeac
Atelier cuisine à Figeac: soupe au pistou maison !
Centre social, 3 Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-14 10:00:00
Retrouvons nous au Centre Social et de prévention pour un moment de partage, de cuisine et de bonne humeur autour de la traditionnelle soupe au Pistou !
Rendez-vous 10h pour éplucher, couper, papoter et mijoter ensemble ce délicieux plat d’été.
Un temps convivial ouvert à toutes et tous que vous soyez un cordon bleu ou simple curieux, venez mettre la main à la pâte et partager un bon repas fait maison ! .
Centre social, 3 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01
English :
Let’s meet at the Centre Social et de prévention for a moment of sharing, cooking and good humor around the traditional Pistou soup!
German :
Treffen wir uns im Sozial- und Präventionszentrum für einen Moment des Austauschs, des Kochens und der guten Laune rund um die traditionelle Pistou-Suppe!
Italiano :
Riuniamoci al Centre Social et de prévention per un momento di condivisione, di cucina e di buon umore davanti alla tradizionale zuppa di pistou!
Espanol :
Reunámonos en el Centre Social et de prévention para compartir, cocinar y disfrutar de la tradicional sopa Pistou
