Atelier Cuisine À la découverte des Épices Restaurant Poulette Saint-Pourçain-sur-Sioule

Restaurant Poulette 2 rue faubourg du Paluet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Envie de mettre du piquant dans vos plats ? Rejoignez l’atelier cuisine convivial et créatif Toqués d’épices pour une session dédiée aux saveurs du monde !

Apprenez des techniques simples pour marier les épices.

Restaurant Poulette 2 rue faubourg du Paluet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 01 35 79

English :

Want to spice up your dishes? Join the friendly and creative Toqués d’épices cooking workshop for a session dedicated to world flavors!

Learn simple techniques for combining spices.

German :

Haben Sie Lust, Ihre Gerichte aufzupeppen? Nehmen Sie an dem geselligen und kreativen Kochatelier Toqués d’épices teil, das den Aromen der Welt gewidmet ist!

Lernen Sie einfache Techniken, um Gewürze zu kombinieren.

Italiano :

Volete rendere più piccanti i vostri piatti? Unitevi al simpatico e creativo laboratorio di cucina Toqués d’épices per una sessione dedicata ai sapori del mondo!

Imparate semplici tecniche di combinazione delle spezie.

Espanol :

¿Quieres darle un toque picante a tus platos? Únase al simpático y creativo taller de cocina Toqués d’épices en una sesión dedicada a los sabores del mundo

Aprenda técnicas sencillas para combinar especias.

