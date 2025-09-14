Atelier cuisine à la ferme Aïoli Caganis Ferme Aïoli Caganis Martigues

Atelier cuisine à la ferme Aïoli Caganis Ferme Aïoli Caganis Martigues dimanche 14 septembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Atelier cuisine à la ferme Aïoli Caganis Dimanche 14 septembre 2025 de 9h à 15h. Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 15:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Participez à un atelier cuisine inédit à la ferme agroécologique Aïoli-Caganis. En compagnie de Julien, chef cuisinier passionné, touchez, sentez, goûtez et transformez les produits frais et locaux de la ferme. Rendez-vous à Saint-Pierre-les-Martigues.

Voici le programme :

– Dès votre arrivée, explorez l’environnement naturel de la ferme et des cultures.

– Soyez attentifs ! le chef Julien va vous dévoiler les techniques, astuces et secrets de sa cuisine authentique et savoureuse.

– Il sera ensuite temps de mettre la main à la pâte guidés par le talentueux chef cuisinier, apprenez à sublimer les produits du terroir et les transformer en un plat savoureux.

– Et enfin, cerise sur le gâteau place à la dégustation ! Dans un décor champêtre et une ambiance conviviale, appréciez le plat que vous aurez préparé.



Une expérience immersive où la nature, la gastronomie et la convivialité se rejoignent pour créer des souvenirs inoubliables.



Info + :

– Une agriculture de qualité, conduite selon le principe de la permaculture. Des produits sains et locaux qui privilégient les circuits courts.

– Village des producteurs Le 1er et 3ème samedi et du mois de 9h à 13h30 à compter du moi d’avril.

– Le magasin de la ferme mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h, samedi de 9h à 19h. .

Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Take part in a unique cooking workshop at the Aïoli-Caganis agroecological farm. In the company of Julien, a passionate chef, touch, smell, taste and process the farm’s fresh, local produce. See you in Saint-Pierre-les-Martigues.

German :

Nehmen Sie an einem neuartigen Kochworkshop auf dem agroökologischen Bauernhof Aïoli-Caganis teil. Berühren, riechen, schmecken und verarbeiten Sie gemeinsam mit Julien, einem leidenschaftlichen Chefkoch, die frischen und lokalen Produkte des Bauernhofs. Treffpunkt: Saint-Pierre-les-Martigues.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di cucina unico alla fattoria agroecologica Aïoli-Caganis. In compagnia di Julien, chef appassionato, toccate, annusate, assaggiate e lavorate i prodotti freschi e locali della fattoria. Ci vediamo a Saint-Pierre-les-Martigues.

Espanol :

Participe en un taller de cocina único en la granja agroecológica Aïoli-Caganis. En compañía de Julien, un chef apasionado, toque, huela, pruebe y procese los productos frescos y locales de la granja. Nos vemos en Saint-Pierre-les-Martigues.

L’événement Atelier cuisine à la ferme Aïoli Caganis Martigues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Martigues