Atelier cuisine à la Grange de Janes Mauroux

Atelier cuisine à la Grange de Janes

Lieu-dit Janès Mauroux Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 19:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La saison des ateliers cuisine à la Grange de Janes est repartie.

Si cette nouvelle année chinoise sous le signe du cheval, qui s'annonce déjà à l’horizon, était l’occasion rêvée d’explorer les saveurs de l’Asie ? Norbert KONG Chef privé vous invite à un voyage culinaire aussi délicieux qu’accessible, en vous dévoilant des recettes pleines de caractère, conçues pour émerveiller les papilles sans vous retenir des heures aux fourneaux.

Pour celles et ceux que l’aventure tente, nous avons le plaisir de vous convier à un atelier exceptionnel à La Grange de Janes. Une parenthèse gourmande pour célébrer le renouveau en cuisinant avec inspiration et simplicité. Pas envie de participer à l'atelier, venez nous rejoindre à partir de 19h30 pour découvrir la Finger food asiatique accompagné d'une dégustation de vins de notre invité Jean-François et Genevieve du Château Latuc

Attention réservation obligatoire avant le 27 janvier 2026

.

Lieu-dit Janès Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 37 65 25 34 contact@lagrangedejanes.com

English :

The season of cooking workshops at La Grange de Janes has begun again.

If this Chinese New Year under the sign of the horse, which is already looming on the horizon, were the perfect opportunity to explore the flavors of Asia? Norbert KONG Private Chef invites you on a culinary journey as delicious as it is accessible, unveiling recipes full of character, designed to tantalize the taste buds without holding you back for hours at the stove.

For those tempted by the adventure, we are delighted to invite you to an exceptional workshop at La Grange de Janes

