Atelier cuisine à quatre mains Poêlée de Saint-Jacques sur fondue de poireaux Ophélie Patisse Le Havre

Ophélie pâtisse mais pas seulement, elle vous accompagne également pour réaliser une belle recette à base de coquille Saint-Jacques. A quatre mains, vous réalisez toutes les étapes de ce moment gourmand qui vous permettra de savourer les produits locaux !

Dès 8 ans, en duo Durée 3h

Réservation obligatoire .

Ophélie Patisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com

