Atelier cuisine adulte-enfant : Recettes d’automne Fondation GoodPlanet Paris

Atelier cuisine adulte-enfant : Recettes d’automne Mercredi 1 octobre, 15h00 Fondation GoodPlanet Paris

Sur inscription, billet duo « adulte-enfant » à 20€ / billet « enfant supplémentaire » ou « accompagnateur supplémentaire » à 5€.

Début : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T16:30:00

Fin : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T16:30:00

Inscription obligatoire en cliquant ICI

À travers un atelier ludique et gourmand, adultes et enfants apprennent à reconnaître les produits de saison, à comprendre leur impact sur l’environnement… avant de cuisiner ensemble une recette simple, de saison et savoureuse.

Atelier adulte-enfant accessible aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de l’atelier à l’accueil de la Fondation GoodPlanet.

Pour que chacun profite pleinement de l’atelier, n’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles allergies et/ou intolérances alimentaires à l’avance.

Aussi, afin de limiter la quantité de déchet et repartir avec vos délicieuses préparations, n’oubliez pas d’apporter un contenant réutilisable.

La Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2005 par Yann Arthus-Bertrand dans le prolongement de son travail artistique et de son engagement. Sa mission : sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux écologiques et solidaires, et agir concrètement pour un monde plus durable et solidaire, sur le terrain, en entreprises et au sein des collectivités.

Ses missions de sensibilisation s’effectuent aussi bien au sein d’un tiers-lieu unique à Paris de 3,5 hectares de nature, le Domaine de Longchamp, qu’à travers des programmes déployés sur l’ensemble du territoire français.

Le Domaine de Longchamp est ouvert au public du mardi au vendredi de 12h à 18h. Possibilité d’apporter son pique-nique sur place, et de visiter notre exposition photo Planète Océan en extérieur librement.

