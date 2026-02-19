Atelier Cuisine Africaine La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Africaine

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26 20:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Embarquez pour un voyage culinaire au cœur de l’Afrique, là où la cuisine rime avec partage, générosité et épices envoûtantes. Lors de cet atelier, vous découvrirez des recettes emblématiques issues de différentes régions du continent, mettant à l’honneur des produits authentiques, des mélanges d’épices uniques et des techniques traditionnelles. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous apprendrez à préparer plusieurs plats savoureux avant de les déguster ensemble. Un moment de transmission, de découverte et de plaisir, où la cuisine devient un véritable langage universel.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Cuisine Africaine

L’événement Atelier Cuisine Africaine Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie