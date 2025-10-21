Atelier cuisine Centre Socio Culturel Airvault

Le Centre Socio Culturel vous invite à participer à un atelier cuisine, qui se déroulera à 9 h 30 dans la cuisine du CCAS, le mardi 21 octobre. Pensez à apporter vos couverts, du pain et des boîtes de conservation pour les préparations. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez contacter le Centre Socio-Culturel Airvaudais Val du Thouet au 05.49.64.73.10. Accès gratuit. Nous avons hâte de partager avec vous des moments conviviaux autour de la cuisine ! .

