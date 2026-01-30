Atelier cuisine Centre Socio Culturel Airvault

Atelier cuisine

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le Centre Socio Culturel vous invite à participer à un atelier cuisine, qui se déroulera de 9 h 30 à 12 h 30, dans les cuisines du CCAS. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire avant le vendredi précédant chaque séance. Retrouvez dans les images, les animations proposées lors des vacances scolaires. Informations et inscriptions au 05 49 64 73 10 ou par e-mail à famille-avt@csc79.org. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Airvault a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Airvaudais Val du Thouet