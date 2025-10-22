Atelier cuisine Bibliothèque Ajain
Atelier cuisine
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain
Atelier bricolage réalisation et dégustation d’une tarte aux pommes et lecture.
A partir de 6 ans, sur inscription à la biblioposte. .
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36
