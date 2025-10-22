Atelier cuisine Bibliothèque Ajain

Atelier cuisine Bibliothèque Ajain mercredi 22 octobre 2025.

Atelier cuisine

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Atelier bricolage réalisation et dégustation d’une tarte aux pommes et lecture.

A partir de 6 ans, sur inscription à la biblioposte. .

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36

English : Atelier cuisine

German : Atelier cuisine

Italiano :

Espanol : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Ajain a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Grand Guéret